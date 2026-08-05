Обстановка на загоревшемся в результате атаки ВСУ объекте Wildberries изменилась

Губернатор Тульской области Миляев: Пожар в сортировочном центре Wildberries локализован

Пожар в сортировочном центре Wildberries, начавшийся из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об изменении обстановки на объекте сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram.

По его словам, в данный момент производится проливка конструкций. На месте также работают специалисты Роспотребнадзора. «На текущий момент превышений вредных веществ в воздухе не выявлено», — подчеркнул чиновник.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что атаковавшие Тульскую область беспилотники могли запустить с территории третьих стран, в том числе из Прибалтики.

ВСУ атаковали Тульскую область в ночь на 5 августа. Как минимум один из беспилотников упал на сортировочный центр, в результате чего начался пожар. О возгорании на логистическом объекте также рассказали в Wildberries. В компании заявили, что сотрудников успели эвакуировать.