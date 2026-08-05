Полковник назвал возможные места запуска атаковавших объект Wildberries беспилотников ВСУ

Матвийчук: Атаковавшие Тульскую область беспилотники могли запустить из Прибалтики

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие в ночь на 5 августа Тульскую область, могли запустить с территории третьих стран, в том числе из Прибалтики. Возможные места старта дронов, после налета которых начался пожар на объекте Wildberries, назвал полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что в распоряжении Киева имеются беспилотники с дальностью полета три тысячи километров. «Какая-то часть, возможно, стартует с Украины», — сказал военный эксперт.

В свою очередь, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев высказал мнение, что дроны могли долететь до Тульской области из Сумской или Черниговской областей Украины.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении беспилотника на сортировочный центр, в результате чего начался пожар. О возгорании на логистическом объекте также рассказали в Wildberries. В компании заявили, что сотрудников успели эвакуировать.