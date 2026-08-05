Дроны ВСУ атаковали сортировочный центр в Тульской области, начался пожар. Что известно на данный момент?

Миляев: Дроны ВСУ ударили по сортировочному центру в Тульской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сортировочный центр в Тульской области, начался пожар. На месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев.

Он указал, что в период беспилотной опасности были сбиты 107 дронов ВСУ.

Что известно на данный момент

Миляев добавил, что в Вененском районе были повреждены два жилых дома, а в Новомосковске и Узловском районе — производственные объекты. Предварительно, в результате атаки пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.

Ночью жители российского региона сообщали о громких звуках, напоминавших взрывы. По словам очевидцев, раздался «жуткий грохот», от которого задрожали стекла и сработала сигнализация. При этом отмечается, что сначала произошло несколько тихих взрывов, а затем один мощный.

Дроны атаковали склад под Владимиром

Ранее под удар дронов ВСУ попал под склад Wildberries Владимиром. Пресс-служба RWB сообщила, что из-за атаки возникло возгорание, работников эвакуировали.

После атаки СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, 3 августа вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА нанесли удары по складскому помещению. Возник пожар, по предварительным данным, несколько человек пострадали, отметили следователи.