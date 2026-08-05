Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сортировочный центр в Тульской области, начался пожар. На месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев.
Он указал, что в период беспилотной опасности были сбиты 107 дронов ВСУ.
Что известно на данный момент
Миляев добавил, что в Вененском районе были повреждены два жилых дома, а в Новомосковске и Узловском районе — производственные объекты. Предварительно, в результате атаки пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.
Ночью жители российского региона сообщали о громких звуках, напоминавших взрывы. По словам очевидцев, раздался «жуткий грохот», от которого задрожали стекла и сработала сигнализация. При этом отмечается, что сначала произошло несколько тихих взрывов, а затем один мощный.
Дроны атаковали склад под Владимиром
Ранее под удар дронов ВСУ попал под склад Wildberries Владимиром. Пресс-служба RWB сообщила, что из-за атаки возникло возгорание, работников эвакуировали.
После атаки СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, 3 августа вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА нанесли удары по складскому помещению. Возник пожар, по предварительным данным, несколько человек пострадали, отметили следователи.