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07:12, 5 августа 2026 (обновлено: 07:17, 5 августа 2026)Мир

Трамп одной фразой оценил переговоры с Ираном

Трамп положительно оценил прошедшие переговоры с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Graeme Sloan / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры с Ираном, прошедшие во вторник, 4 августа. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Американский лидер отметил, что обсуждения длились весь день. «Похоже, все идет очень хорошо», — прокомментировал он итоги переговоров.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение о контроле над Ормузским проливом уже в ближайшие дни. В ответ на вопрос о том, будет ли сделка включать в себя взимание Ираном платы за проход судов, он сообщил, что будет обеспечена свобода передвижения.

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