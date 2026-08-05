Трамп одной фразой оценил переговоры с Ираном

Трамп положительно оценил прошедшие переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры с Ираном, прошедшие во вторник, 4 августа. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Американский лидер отметил, что обсуждения длились весь день. «Похоже, все идет очень хорошо», — прокомментировал он итоги переговоров.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение о контроле над Ормузским проливом уже в ближайшие дни. В ответ на вопрос о том, будет ли сделка включать в себя взимание Ираном платы за проход судов, он сообщил, что будет обеспечена свобода передвижения.