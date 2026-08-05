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07:58, 5 августа 2026 (обновлено: 08:08, 5 августа 2026)Россия

Российские войска атаковали Киев и Одессу

ВС России нанесли удар по логистическим центрам в Киеве и по судам в районе Одессы
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по логистическим центрам в Киеве и по судам в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.

В оборонном ведомстве сообщили. что войска атаковали цели дальнобойными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием класса «земля-земля». Отмечается, что целями в Киеве стали распределительные центры, где хранились и обрабатывались военные грузы, в районе Одессы были атакованы суда, перевозившие аналогичные объекты.

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