Российские войска атаковали Киев и Одессу

ВС России нанесли удар по логистическим центрам в Киеве и по судам в районе Одессы

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по логистическим центрам в Киеве и по судам в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.

В оборонном ведомстве сообщили. что войска атаковали цели дальнобойными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием класса «земля-земля». Отмечается, что целями в Киеве стали распределительные центры, где хранились и обрабатывались военные грузы, в районе Одессы были атакованы суда, перевозившие аналогичные объекты.

