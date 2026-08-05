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09:16, 5 августа 2026Спорт

Рублев проиграл 281-й ракетке мира на турнире ATP

Рублев проиграл 281-й ракетке мира Цзюньчэну на турнире ATP
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Россиянин Андрей Рублев проиграл китайцу Шану Цзюньчэну в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 5 августа, и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу китайского теннисиста. Спортсмены провели на корте 2 часа и 43 минуты. В третьем круге Цзюньчэн сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

28-летний Рублев занимает 16-е место в рейтинге ATP. 21-летний Цзюньчэн является 281-й ракеткой мира.

Турнир в Монреале относится к категории «Мастерс» и завершится 13 августа. Призовой фонд соревнований составляет 9,4 миллиона долларов. Действующим победителем турнира является американец Бен Шелтон.

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