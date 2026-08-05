Резкая боль в ноге у многодетной матери оказалась симптомом неизлечимой болезни

Mirror: 36-летняя британка жаловалась на боль в колене и оказалась больна раком крови

Многодетная мать в течение года испытывала мучительные боли в коленях и голенях и оказалась неизлечимо больна. Историю 36-летней британки Лизы Риммер опубликовало издание Mirror.

В июне 2025 года Риммер после очередного рабочего дня почувствовала резкую боль в колене. Она немедленно обратилась к врачу, чтобы исключить тромбоз, подагру и артрит, но ее подозрения не подтвердились. Осенью того же года у женщины появились и другие симптомы неустановленной болезни: к боли в ноге добавились обильная ночная потливость и сильная усталость.

Риммер вновь обратилась за медицинской помощью. Врачи назначили ей плановую магнитно-резонансную томографию, а затем биопсию. Результаты исследований показали, что у британки фолликулярная лимфома — неизлечимый вид рака крови.

«Я довольно прагматичный человек, потому что жизнь так часто сталкивала меня с трудностями. В 19 лет у меня был выкидыш, во время беременности случился инсульт, жизнь ставила передо мной немало медицинских препятствий. Моя болезнь неизлечима, но я вижу положительные стороны в том, что что-то в моем состоянии все-таки поправимо. Просто цепляюсь за надежду», — призналась Риммер. Сейчас ей предстоит пройти шесть курсов интенсивной химиотерапии, иммунотерапии и лучевой терапии.

Ранее британка Кирсти Брант списывала дискомфорт в груди на особенности протекания беременности и оказалась неизлечимо больна. Брант была на 18-й неделе беременности, когда обнаружила в груди опухоль.