ВС России нанесли массированный удар по складам в Киеве и судам в портах Одессы. Что известно о последствиях атаки?

ВС России нанесли ракетные удары по целям в Киеве и области

Вооруженные силы (ВС) России этой ночью нанесли массированный удар по складам и логистическим центрам в Киеве и области, через которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали оружие, военные грузы и беспилотники. Кроме того, были атакованы суда в районе Одессы. Подробности о целях и последствиях ударов раскрывает Минобороны.

Десятки ракет запущены по украинской столице, жители не видят работы ПВО

Только по состоянию на час ночи российские войска выпустили по украинской столице минимум 30 ракет за 20 минут. По Киеву работали «Искандеры» и гиперзвуковые «Цирконы», а также беспилотники.

По словам местных жителей, во время массированной атаки они не видели работы ПВО Patriot.

По сообщению Воздушных сил Украины, ни одну из выпущенных этой ночью ВС России ракет сбить не удалось

К утра среды, 5 августа, появились данные, что в пригороде Киева под удар попал логистический центр «МЛП-Чайка» площадью 100 тысяч квадратных метров. Там собирали и хранили дальнобойные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые запускались с соседнего аэродрома. После прилета здесь вспыхнул серьезный пожар с последующей вторичной детонацией боеприпасов.

В Оболонском районе удар пришелся по складам транспортно-логистического центра «Транс-Логистик» с военным имуществом. Здесь осуществлялось производство БПЛА различных модификаций, а также хранились и распределялись материально-технические средства в интересах ВСУ. Повреждения получил и логистический центр «Эпицентр», являющийся крупным автоматизированным складом этой компании, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.

Возле аэропорта Жуляны и в Деснянском районе загорелись два терминала «Новой почты», через которые проходили военные грузы, а в Броварском районе были атакованы склады «Сильпо ФУД», «Новой почты», «Айс Логистик», Raben, «Транс-Логистик» и Rozetka с оружием и военными грузами.

В Киевской области удар пришелся по складам центра «Калиновка», где находилось имущество украинской армии, а также по логистическим центрам «Терминал Бровары» и «Бровары».

Под удар попали несколько судов у Одессы

В районе Одессы были атакованы суда, перевозившие военные грузы.

«Поражены три морских судна типа "сухогруз" южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ», — раскрыли подробности в Минобороны.

Президент Украины, комментария ночную атаку, признал, что она была крайне тяжелой. Он также в очередной раз воззвал к западным партнерам, попросив перехватчики баллистики, которых сильно не хватает стране.

«Партнеры, которые не готовы помогать активнее с поставками перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными шагами», — добавил он.

