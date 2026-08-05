Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 5 августа 2026Силовые структуры

Москвичка подожгла себя при ее выселении по «схеме Долиной»

В Москве женщина подожгла себя при судебных приставах, не желая выселяться
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На северо-востоке Москвы женщина, которую хотели выселить по «схеме Долиной», подожгла себя при судебных приставах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, приставы пришли в квартиру на улице Менжинского, где во время разговора женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. Огонь перекинулся на квартиру, начался пожар. Его смогли ликвидировать на площади около десяти квадратных метров.

Из дома спасли двух человек, одному из них потребовалась госпитализация. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина.

Ранее эксперт назвала способ избежать «эффекта Долиной» при покупке квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В МИД Украины отреагировали на уничтожение крупнейшего склада украинского маркетплейса
    Трамп ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot
    Победа «Спартака» принесла россиянину 11,5 миллиона рублей
    Аналитик раскрыл и объяснил «хитрый план» Киева насчет Ирана
    Раскрыто состояние поджегшей себя москвички
    Раскрыта судьба притворявшейся женой посла в Таиланде россиянки
    Туск побегал 50 минут в жару и кое-что понял
    У популярного метода похудения обнаружен еще один неприятный побочный эффект
    В России пересчитали оставшиеся в продаже кроссоверы Tenet T4
    Суд «внес» корректировку в лечение больной раком блогерши Лерчек
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok