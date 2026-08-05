Москвичка подожгла себя при ее выселении по «схеме Долиной»

В Москве женщина подожгла себя при судебных приставах, не желая выселяться

На северо-востоке Москвы женщина, которую хотели выселить по «схеме Долиной», подожгла себя при судебных приставах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, приставы пришли в квартиру на улице Менжинского, где во время разговора женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. Огонь перекинулся на квартиру, начался пожар. Его смогли ликвидировать на площади около десяти квадратных метров.

Из дома спасли двух человек, одному из них потребовалась госпитализация. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина.

Ранее эксперт назвала способ избежать «эффекта Долиной» при покупке квартиры.

