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12:51, 5 августа 2026 (обновлено: 13:02, 5 августа 2026)Россия

Путин объявил о решении объединить все службы тыла «в одних руках»

Путин объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в руках Солодчука
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На должность глава государства назначил Валерия Солодчука. От таком решении стало известно РИА Новости.

Путин объявил, что Солодчук является одним из талантливых российских командиров. До этого последний был командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Солодчуку 54 года, он имеет звание генерал-полковника. Известность он приобрел как участник наступления на Киев в начале проведения спецоперации. Кроме того, генерал руководил операциями на харьковском направлении. Возглавлял группировку «Курск», которая отвечала за освобождение Курской области.

За годы службы Солодчук удостоен множества государственных и ведомственных наград. Так, он является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» 2-й, 3-й и 4-й степеней, ордена Кутузова, «За военные заслуги», медалей «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степени, «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе» 1-й , 2-й и 3-й степени, «За возвращение Крыма».

Ранее Путин назначил начальника штаба группировки войск «Центр» Дениса Лямина главой войск беспилотных систем Вооруженных сил России.

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