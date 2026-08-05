Зеленский: Больше всего ВСУ уделяют внимание Славянску и Константиновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уделяют особое внимание Константиновке и Славянску. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Больше всего внимания сейчас, конечно, Константиновке и Славянску. Михаил [Драпатый] доложил по силам и потенциалу подразделений, задействованных на направлении», — заявил Зеленский.

Об этом он написал по итогам совещания с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым, временно исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой и начальником генштаба украинской армии Игорем Скибюком.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.