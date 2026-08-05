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13:35, 5 августа 2026 (обновлено: 13:46, 5 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский назвал участок фронта с особенным вниманием ВСУ

Зеленский: Больше всего ВСУ уделяют внимание Славянску и Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уделяют особое внимание Константиновке и Славянску. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Больше всего внимания сейчас, конечно, Константиновке и Славянску. Михаил [Драпатый] доложил по силам и потенциалу подразделений, задействованных на направлении», — заявил Зеленский.

Об этом он написал по итогам совещания с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым, временно исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой и начальником генштаба украинской армии Игорем Скибюком.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

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