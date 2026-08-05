Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 5 августа 2026 (обновлено: 14:42, 5 августа 2026)Россия

Встреча Путина с руководством Минобороны попала на видео

Кремль выложил кадры встречи президента России Путина с руководством Минобороны
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Встреча президента России Владимира Путина с руководством Минобороны попала на видео. Кадры и стенограмму мероприятия с участием главы государства выложила пресс-служба Кремля.

На выложенных кадрах видно, что группа высших офицеров и глава оборонного ведомства Андрей Белоусов ожидали российского лидера в зале, и после того, как тот зашел в помещение, встали, приветствуя Путина.

Президент обратился к руководству Министерства обороны со словами «уважаемые товарищи, добрый день!» и сразу перешел к теме мероприятия. «Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», — обратился Путин к военным и довел до офицеров информацию о новых назначениях.

Так, на должность командующего Войсками беспилотных систем было принято решение назначить Дениса Лямина, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Путин отметил, что военный зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названа причина взрыва Mercedes с главой оборонного предприятия России
    Жители Санкт-Петербурга заметили столб черного дыма
    Убеждавшей россиян в нападении рептилоидов на Землю Ладе-Русь вынесли очередной приговор
    Российский боец на машине прорвался через горящее поле и спас сослуживцев
    Ломившийся с ножом в дверь к школьницам россиянин объяснил свой поступок
    Аномальная жара бьет по энергетике и транспорту Европы. Как это повлияет на помощь Украине и сотрудничество с Россией?
    Россияне охладели к одному виду автомобилей
    Компенсации российским нефтяникам за дешевый бензин упали
    Немецкий грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом
    Встреча Путина с руководством Минобороны попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok