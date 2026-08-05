Встреча Путина с руководством Минобороны попала на видео

Кремль выложил кадры встречи президента России Путина с руководством Минобороны

Встреча президента России Владимира Путина с руководством Минобороны попала на видео. Кадры и стенограмму мероприятия с участием главы государства выложила пресс-служба Кремля.

На выложенных кадрах видно, что группа высших офицеров и глава оборонного ведомства Андрей Белоусов ожидали российского лидера в зале, и после того, как тот зашел в помещение, встали, приветствуя Путина.

Президент обратился к руководству Министерства обороны со словами «уважаемые товарищи, добрый день!» и сразу перешел к теме мероприятия. «Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», — обратился Путин к военным и довел до офицеров информацию о новых назначениях.

Так, на должность командующего Войсками беспилотных систем было принято решение назначить Дениса Лямина, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Путин отметил, что военный зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе.