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15:38, 5 августа 2026 (обновлено: 15:45, 5 августа 2026)Экономика

Российская нефть достигла идеальной цены

Средняя стоимость Urals за июль опустилась до 59 долларов за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам июля средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (отличается от реальной в большую сторону), составила 59,02 доллара за баррель. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития России.

Такой уровень идеально совпадает с ценой, заложенной в федеральный бюджет РФ на 2026 год в рамках бюджетного правила (59 долларов).

Она используется для того, чтобы при более высокой реальной стоимости нефти пополнять Фонд национального благосостояния, в а обратном случае компенсировать оттуда выпадающие доходы бюджета. В июне средняя стоимость Urals составила 63,52 доллара за баррель, а в мае — 86,52 доллара за баррель, таким образом, за два месяца нефть подешевела в 1,36 раза.

На фоне снижения средней цены Urals сборы налога на добычу полезных ископаемых с нефтяных компаний упали с 837,7 миллиарда рублей до 584,6 миллиарда. Однако уплачиваемый раз в квартал налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья позволил повысить общий уровень нефтегазовых доходов в июле до 934 миллиардов рублей, что на 16 процентов больше, чем годом ранее.

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