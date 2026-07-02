Стоимость российской нефти снизилась

Минэкономразвития сообщило о снижении цены нефти Urals в июне до 63,52 доллара за баррель

Средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемого в целях налогообложения (выше реальной стоимости), в июне составила 63,52 доллара за баррель. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

В мае параметр был равен 86,52 доллара за баррель, таким образом, за месяц нефть подешевела более чем на четверть. По сравнению с апрелем, когда средняя стоимость Urals достигала 94,87 доллара, зафиксировано снижение на треть. Однако текущий уровень по-прежнему на треть выше, чем в феврале.

Основной причиной такой динамики остается ситуация на Ближнем Востоке. После начала операции Израиля и США в Иране в конце февраля мировые энергоресурсы взлетели в цене из-за перекрытия Ормузского пролива. Когда Тегеран в рамках договоренностей с Вашингтоном разблокировал маршрут, цены вернулись на уровень февраля.

По состоянию на 2 июля сорт Urals торгуется в районе 55 долларов за баррель, что ниже цены отсечения в бюджетном правиле, равной 59 долларам. Это означает, что Минфину придется прибегать к продажам средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации выпадающих доходов бюджета.

Ранее сообщалось, что по итогам мая нефтегазовые доходы выросли до 678,9 миллиарда рублей, что на 174,8 миллиарда выше плановых показателей. Такой результат позволил впервые с начала года затормозить рост дефицита бюджета, который остановился на уровне шесть триллионов рублей по итогам первых пяти месяцев 2026 года.