Нефтегазовые доходы России значительно превысили план

Нефтегазовые доходы России превысили план в мае на 175 млрд рублей

Нефтегазовые доходы российского бюджета составили в мае 678,9 миллиарда рублей, превысив на 174,8 миллиарда плановые показатели. Об этом сообщил Минфин РФ.

В апреле показатель оказался в плюсе на не столь значительные 21,0 миллиарда рублей, а до этого в течение января-марта ежемесячно не достигал установленной планки на 153-234 миллиарда.

Резкое падение нефтегазовых доходов является одной из основных причин дефицита федерального бюджета, который составил по итогам первых четырех месяцев 2026 года 5,88 триллиона рублей, превысив вдвое прошлогодние уровни в 2,93 триллиона за тот же период.

В Минфине в среду уточнили, что ожидаемый объем июньских дополнительных нефтегазовых доходов РФ прогнозируется в размере 220,2 миллиарда рублей. С учетом того, что суммарное отклонение фактически полученного показателя от ожидаемого месячного объема составило в мае минус 12 миллиардов рублей, 208,2 миллиарда будет направлено с 5 июня на закупку валюты и золота.