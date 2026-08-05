Пензенский губернатор Мельниченко предложил разместить шевроны украинцев на полу музея СВО

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил разместить шевроны и документы украинских солдат на полу местного музея специальной военной операции (СВО). О своей инициативе глава российского региона рассказал в Telegram-канале.

На видео из поста Мельниченко отметил, что в музей передали нашивки с нацистской символикой, каску и два удостоверения личности ликвидированных украинских военных.

Как отметил пензенский губернатор, эти предметы лучше всего будут располагаться под стеклом в полу музея, «чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа».

До этого сообщалось, что в Саратове участник СВО встретился со школьниками и включил им рэп собственного сочинения.