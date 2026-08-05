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13:26, 5 августа 2026 (обновлено: 13:34, 5 августа 2026)Россия

Российский губернатор предложил разместить шевроны украинцев на полу музея СВО

Пензенский губернатор Мельниченко предложил разместить шевроны украинцев на полу музея СВО
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил разместить шевроны и документы украинских солдат на полу местного музея специальной военной операции (СВО). О своей инициативе глава российского региона рассказал в Telegram-канале.

На видео из поста Мельниченко отметил, что в музей передали нашивки с нацистской символикой, каску и два удостоверения личности ликвидированных украинских военных.

Как отметил пензенский губернатор, эти предметы лучше всего будут располагаться под стеклом в полу музея, «чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа».

До этого сообщалось, что в Саратове участник СВО встретился со школьниками и включил им рэп собственного сочинения.

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