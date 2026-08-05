Джаред Лето лишился роли в фильме на фоне обвинений в насилии

Page Six: Актер Джаред Лето лишился роли в триллере «Убийство» на фоне обвинений в насилии

Американский актер и музыкант Джаред Лето потерял роль в политическом триллере «Убийство» режиссера Барри Левинсона. Об этом пишет Page Six.

По данным источника, Лето был крайне заинтересован в участии и практически достиг договоренности с Левинсоном. В то же время продюсеры и режиссер знали об обвинениях в адрес артиста, из-за чего в итоге отказались от его кандидатуры.

Один из инсайдеров в беседе с журналистами добавил, что формальной причиной для отказа также стал провал в прокате фильма «Трон: Арес», в котором Лето исполнил главную роль. «Это могло стать поводом для исключения Джареда из проекта», — заявил собеседник издания.

Ранее четыре женщины обвинили Джареда Лето в сексуальном насилии, от которого они пострадали в подростковом возрасте. Сам актер категорически отверг все обвинения, прозвучавшие в документальном фильме «Би-би-си» «Джаред Лето: Мрачный секрет Голливуда».