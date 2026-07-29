Джаред Лето ответил на обвинения в сексуальном насилии

Фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето опроверг обвинения в изнасилованиях

Американский актер и певец Джаред Лето прокомментировал обвинения в сексуальном насилии над несколькими женщинами. Его слова приводит портал TMZ.

Лето категорически опроверг все обвинения, прозвучавшие в документальном фильме BBC «Джаред Лето: Мрачный секрет Голливуда».

«За всю свою жизнь я никогда никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения — абсолютно и категорически ложные», — заявил Лето.

Ранее четыре женщины обвинили актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в сексуальном насилии, от которого они пострадали в подростковом возрасте.