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20:01, 29 июля 2026Культура

Джаред Лето ответил на обвинения в сексуальном насилии

Фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето опроверг обвинения в изнасилованиях
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и певец Джаред Лето прокомментировал обвинения в сексуальном насилии над несколькими женщинами. Его слова приводит портал TMZ.

Лето категорически опроверг все обвинения, прозвучавшие в документальном фильме BBC «Джаред Лето: Мрачный секрет Голливуда».

«За всю свою жизнь я никогда никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения — абсолютно и категорически ложные», — заявил Лето.

Ранее четыре женщины обвинили актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в сексуальном насилии, от которого они пострадали в подростковом возрасте.

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