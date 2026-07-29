Четыре женщины обвинили Джареда Лето в сексуальном насилии в новом документальном фильме

Четыре женщины обвинили актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в сексуальном насилии, от которого они пострадали в подростковом возрасте. Их признания появились в документальном фильме BBC «Джаред Лето: Мрачный секрет Голливуда».

Одна из героинь фильма рассказала, что ей было 17 лет, когда Лето увидел ее работающей в лас-вегасском магазине одежды и пригласил в свой номер в мотеле. Там он отправился в душ и позвал ее в ванную комнату, чтобы поговорить. Когда она зашла внутрь, он распахнул занавеску душевой, поцеловал девушку, после чего схватил за руку и заставил прикоснуться к его гениталиям. Девушка вырвалась и сказала, что хочет уйти. Лето позволил ей покинуть мотель.

Другая женщина поведала о том, что в 19-летнем возрасте была моделью, и все агентство, в котором она работала, было приглашено на афтерпати после концерта Thirty Seconds to Mars. По ее словам, ассистенты Лето добились того, чтобы она осталась со звездой наедине. У девушки сел телефон и не было денег на дорогу до дома, а Лето отказался ей в этом помочь. Она спросила, может ли остаться переночевать на софе его номера в отеле, на что артист несколько раз пригрозил ей, что тогда она проснется изнасилованной. Героиня фильма почувствовала себя в опасности и сбежала.

Третья героиня рассказала, что несколько раз занималась с Лето сексом, когда ей было 17 лет, а ему — 34 года. Она напоминала артисту, что возраст согласия в Калифорнии составляет 18 лет, и секс с человеком младше является уголовным преступлением. По ее словам, Лето только отмахнулся от этих замечаний.

Четвертая женщина призналась, что после знакомства с Лето, когда ей было 16, он попросил ее электронную почту. После нескольких писем он выведал ее телефонный номер и стал часто звонить девушке, чтобы обсудить свои сексуальные фантазии и настаивал на сексе с ней в будущем. В 2016 году с ней, по ее словам, связался адвокат звезды, который прислал ей соглашение о неразглашении ее контактов с Лето. Она не стала его подписывать.

О похожих звонках рассказывают и другие героини фильма. Всего в документальной картине о некорректных или преступных поступках Лето в их адрес сообщают десять женщин. Кроме того, о странном интересе артиста к несовершеннолетним девушкам в фильме говорят и некоторые члены команды, сопровождавшей звезду во время его концертных туров. Они, впрочем, признаются, что не видели никаких преступлений своими глазами.

Джаред Лето — лауреат «Оскара» за роль в драме «Далласский клуб покупателей». Ранее в 2026 году он заявил о желании зарегистрировать товарный знак Jared Leto в России.