После избиения и смерти ученого, награжденного Путиным, задержан бизнесмен и бывший гаишник. Его жена привела свою версию событий

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на ученого Зезина

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в избиении ученого Никиты Зезина, умершего через девять дней после нападения.

Это 38-летний местный житель. СК сообщил, что ему «предъявлено обвинение в избиении двух мужчин, пресекавших нарушение общественного порядка» — по статье о хулиганстве. «13 июля обвиняемый, находясь вблизи дома по улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение», — такую версию событий, из которых следует обвинение, выдвинули следователи.

СК будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины. На видео попали кадры с допроса подозреваемого.

Также стало известно, что на Никиту Зезина после избиения подали встречное заявление. Участники конфликта обвинили ученого в том, что он якобы похитил и избил их детей.

Подозреваемый — бизнесмен и бывший гаишник, выстреливший в коллегу

E1 назвал имя подозреваемого — Александр Реверук. По данным издания, в СК на опрос вызвали и его приятеля, который был рядом с ним в момент избиения. Их проверили на полиграфе, приятеля затем отпустили.

Стало известно, что Реверук в 2011 году работал в ГАИ и случайно выстрелил из табельного пистолета в патрульной машине, попав коллеге в пах. Было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности, Реверука уволили из органов. На данный момент Реверук — учредитель компании «Живой Исток», которая занимается сбором и обработкой сточных вод.

Издание также нашло профиль Реверука в соцсети, где у него стоит статус «Каждый получит по делам его, мои дела еще не окончены!»

Жена Реверука утверждает, что ее муж лишь «бил ученого по щекам»

Супруга задержанного Александра Реверука Светлана привела их с супругом версию событий.

«Ребята на квадроциклах подъехали к этому полю, оно было гороховое, черное, залито дождем. Там ничего не было. Внезапно за ними стали гоняться двое мужчин, мой ребенок чуть не перевернулся, потом детей схватили и силой засунули в машину. Их хватали за шкирку, угрожали палкой, не давали им позвонить. Я сама лично пыталась дозвониться до сына, но отвечал автоответчик, я по часам отслеживала его. Потом у одного из подростков забрали телефон, чтобы позвонить родителям», — сказала она.

Затем ученые позвонили другу Александра Аркадию и сообщили, что везут детей к научному центру. Родители приехали туда, чтобы забрать их. Светлана утверждает, что на месте Зезин не смог ответить на вопрос ее мужа, зачем те забрали детей, а также что тот не бил ученого ногами, а лишь «ударял его по щекам и толкнул». С ее слов, «каждый ребенок готов это подтвердить», и что семья готова «сесть на полиграф».

Она добавила, что Александр и Аркадий сами вызвали Росгвардию, и что у них доказательства угроз — биллинг, записи, распечатки телефонных звонков. Заявление же о похищении детей в полиции не приняли.

Жена также рассказала о помощи мужа СВО — с ее слов, он «взял к себе на работу мужчину, который пришел с СВО и не мог никуда устроиться, купил и отправил дрон туда, до этого отвозил каски, бронежилеты».

Зезин забрал с опытного поля детей, ездивших по нему на квадроциклах

Ранее стало известно, что Никита Зезин — доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» — умер 22 июля в возрасте 67 лет.

Избиение произошло 13 июля. В тот день ученый со своим заместителем Александром Шаниным обследовали опытные поля и посевы близ города. Там они встретили детей лет 8-10, которые катались по полю на квадроциклах и застряли. «Ученый попросил у одного из них телефон, связался с родителями и договорился, что детей они довезут на УАЗе до института. Вечером того же дня, около 18:00, к институту приехали четыре джипа», — рассказал версию депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Один из пассажиров этих джипов ударил ученого в голову, сопровождая свои действия матом. Вегнер выразил убеждение, что между нападением и скоропостижной смертью ученого есть прямая связь.