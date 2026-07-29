Риски для пользователей Telegram после объявления Дурова в розыск ФСБ оценили

Несмотря на обвинения, предъявленные основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, для обычных пользователей платформы пока ничего не изменилось, сообщил юрист PGR agency Юрий Бастрыкин. О рисках для юзеров он высказался в беседе с «Лентой.ру».
До тех пор, пока мессенджер не признают экстремистским, никаких последствий за покупку подарков или премиум-подписки в этом мессенджере не будет, полагает юрист.
В дальнейшем, если произойдет полная блокировка и запрет сервиса, этот вопрос станет неоднозначным, так как это будет уже не только покупка подписки, но и непрямое финансирование запрещенных действий. Так что определенные риски для пользователей могут возникнуть
«В случае если Telegram признают экстремистским на территории России, по дальнейшему развитию событий можно будет провести аналогию с продуктами компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). В России не преследуют за вход на эти площадки, за средства обхода блокировки и за публикацию контента на сервисах Meta, который не нарушает законодательство РФ. Но использовать брендированную символику Telegram станет незаконно», — поделился эксперт.
Ранее ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Основатель Telegram обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей ведомства. Силовики заявили о раскрытии крупной вербовочной схемы, действующей через бот «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). По данным ведомства, через него сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомятся с молодыми россиянами, а затем путем обмана и шантажа склоняют их к совершению вооруженных нападений и поджогов.
Работа мессенджера ограничена российскими властями с февраля 2026 года в связи с неисполнением законов.