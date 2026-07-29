Риски для пользователей Telegram после объявления Дурова в розыск ФСБ оценили

Юрист Бастрыкин: Розыск Дурова ФСБ пока ничего не меняет для пользователей Telegram

Несмотря на обвинения, предъявленные основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, для обычных пользователей платформы пока ничего не изменилось, сообщил юрист PGR agency Юрий Бастрыкин. О рисках для юзеров он высказался в беседе с «Лентой.ру».

До тех пор, пока мессенджер не признают экстремистским, никаких последствий за покупку подарков или премиум-подписки в этом мессенджере не будет, полагает юрист.

В дальнейшем, если произойдет полная блокировка и запрет сервиса, этот вопрос станет неоднозначным, так как это будет уже не только покупка подписки, но и непрямое финансирование запрещенных действий. Так что определенные риски для пользователей могут возникнуть Юрий Бастрыкин юрист

«В случае если Telegram признают экстремистским на территории России, по дальнейшему развитию событий можно будет провести аналогию с продуктами компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). В России не преследуют за вход на эти площадки, за средства обхода блокировки и за публикацию контента на сервисах Meta, который не нарушает законодательство РФ. Но использовать брендированную символику Telegram станет незаконно», — поделился эксперт.

Ранее ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Основатель Telegram обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей ведомства. Силовики заявили о раскрытии крупной вербовочной схемы, действующей через бот «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). По данным ведомства, через него сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомятся с молодыми россиянами, а затем путем обмана и шантажа склоняют их к совершению вооруженных нападений и поджогов.

Работа мессенджера ограничена российскими властями с февраля 2026 года в связи с неисполнением законов.

