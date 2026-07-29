Еще один автоконцерн объявил о массовых сокращениях

BMW объявил об увольнении около 8 тысяч сотрудников до 2027 года

Вслед за Volkswagen, Mercedes-Benz и Porsche компания BMW сообщила о массовых сокращениях в рамках программы добровольного увольнения персонала. Мера затронет около восьми тысяч рабочих мест в Германии до конца 2027 года. Причиной стало падение доходов и ослабление покупательского спроса, пишет Reuters.

Схема выходных пособий, согласованная с производственным советом, распространится на административные и научно-исследовательские подразделения. Производственный сектор останется в стороне от сокращений, уточнил представитель компании. К слову, в настоящее время штат BMW по всему миру насчитывает около 150 тысяч сотрудников.

Подобные шаги уже предприняли Volkswagen и Mercedes-Benz. Компания Porsche, входящая в Volkswagen Group, ускорила реструктуризацию и намерена к 2035 году уменьшить штат примерно на 20 процентов. В тот же день тысячи работников Audi (также предприятие Volkswagen Group) вышли на акцию протеста в Неккарзульме. Этот завод оказался в числе четырех немецких площадок, которым грозит закрытие по плану реорганизации концерна.

BMW прежде выглядела относительно устойчиво на фоне конкурентов. Однако уже в июне она понизила годовой прогноз прибыли, указав на слабые результаты в Китае, где продажи машин резко сократились в последние месяцы. Генеральный директор Милан Неделькович предупредил, что программы экономии будут ускорены и ужесточены.

Ранее компания Porsche официально заявила, что до 2035 года ее штат сократится на девять тысяч человек. Причиной стала масштабная реорганизация внутри концерна Volkswagen на фоне низких продаж и обострившейся борьбы за покупателя.