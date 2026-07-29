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15:10, 29 июля 2026 (обновлено: 15:19, 29 июля 2026)Россия

В городе под Москвой ввели режим ЧС после атаки дронов

В подмосковном Чехове ввели локальный режим ЧС после атаки дронов
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В подмосковном городе Чехове ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки дронов. Такое решение принято правительство муниципалитета, следует из документа, размещенного на сайте администрации.

Мера начала действовать с 28 июля. Мэр Чехова Михаил Собакин рассказал, что в микрорайоне Губернский организовали восстановительные работы в квартирах, пострадавших при атаке беспилотников.

«В данный момент в многоквартирном доме на улице Земская, 15 специалисты проводят высотные работы по восстановлению бетонных конструкций. Сотрудники Мособлпожспаса обеспечивают безопасность», — поделился он.

Днем ранее беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. О пострадавших информации не поступало. Кроме того, на одной из открытых площадок в Чехове из-за падения дрона загорелись шины.

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