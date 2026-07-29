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15:04, 29 июля 2026 (обновлено: 15:12, 29 июля 2026)Бывший СССР

В офисе Зеленского раскрыли сроки введения «адских санкций» США против России

Власюк: Санкции США против России могут быть введены осенью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Санкции США против России могут быть введены осенью. Такое заявление сделал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, передает «РБК-Украина».

По его словам, на этой неделе ожидается голосование в Верхней палате Конгресса США.

«После этого они должны были бы на начало сентября перейти в Палату представителей. Там подтверждается этот законопроект, после чего он пойдет на подпись в Белый дом», — раскрыл Власюк.

10 июля сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) находился с визитом в Киеве, где анонсировал новые «адские» санкции против России. На следующий день появилась информация о его смерти.

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