Банда школьников в балаклавах избивала жителей российского региона ради видео

В Александрове группа школьников избивала людей и снимала это на видео

Во Владимирской области перед судом предстанет банда подростков в возрасте от 15 до 18 лет, обвиняемая сразу по нескольким статьям уголовного розыска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, два лидера, придерживавшихся радикальных взглядов, вовлекли в свою экстремистскую группу трех соратников из числа школьников. С 20 июня по 23 июля 2025 года на улицах города Александрова они совершили четыре нападения на мужчин, ведущих асоциальный образ жизни.

Двоих они залили из содержимым перцовых баллончиков, еще одного сильно избили, а затем ударили ножом в спину. Четвертого сильно избили руками и ногами по голове и телу. Свои личности они скрывали под масками и балаклавами, а сами избиения фиксировали на видео, которые затем выкладывали в экстремистских чатах.

По уголовному делу изъяты и исследованы мобильные телефоны, носители электронной информации, проведены многочисленные допросы, изучены личности и условия воспитания обвиняемых. Свою вину обвиняемые признали.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в хулиганстве, возбуждение ненависти или вражды и создание экстремистского сообщества.

Ранее в Мытищах нашли орудующую банду подростков с топорами и ножами.

