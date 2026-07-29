Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 29 июля 2026 (обновлено: 16:57, 29 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский прибыл в Польшу впервые после скандала из-за Бандеры

Зеленский впервые после обострения отношений прибыл в Польшу
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Зеленский впервые после обострения отношений с Варшавой прибыл в Польшу. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Самолет украинского лидера приземлился в польском городе Люблин. «Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой», — подчеркнули журналисты.

Между Польшей и Украиной имеет место многолетняя «война памяти» вокруг событий Второй мировой войны. Центральной фигурой выступает лидер «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степан Бандера и его роль в массовой расправе над поляками на Волыни.

Конфликт между сторонами обострился 26 мая, когда Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало резкую критику в Польше и привело к значительному охлаждению отношений между двумя странами.

После этого Зеленский изменил свой привычный маршрут в Европу. Вместо Польши политик начал вылетать на официальные зарубежные встречи с территории Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Финляндия угрожает обрезать России оптоволокно. Как это повлияет на россиян и останутся ли они без интернета?
    Туристы из Азии заинтересовались одним регионом России
    Москвичам рассказали о погоде в августе
    В России назвали причины удивления Зеленского отсутствием приглашения в НАТО
    Названа причина атаки ВСУ на судно Ирана
    Врач раскрыл простой и эффективный способ улучшить состояние здоровья
    Жителей Московского региона предупредили об опасности
    В Китае оценили безвизовый режим с Россией
    Появились подробности захода армии России в город-крепость в ДНР
    Готовность россиян покупать фермерские продукты оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok