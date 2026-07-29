Зеленский прибыл в Польшу впервые после скандала из-за Бандеры

Зеленский впервые после обострения отношений прибыл в Польшу

Президент Украины Зеленский впервые после обострения отношений с Варшавой прибыл в Польшу. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Самолет украинского лидера приземлился в польском городе Люблин. «Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой», — подчеркнули журналисты.

Между Польшей и Украиной имеет место многолетняя «война памяти» вокруг событий Второй мировой войны. Центральной фигурой выступает лидер «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степан Бандера и его роль в массовой расправе над поляками на Волыни.

Конфликт между сторонами обострился 26 мая, когда Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало резкую критику в Польше и привело к значительному охлаждению отношений между двумя странами.

После этого Зеленский изменил свой привычный маршрут в Европу. Вместо Польши политик начал вылетать на официальные зарубежные встречи с территории Молдавии.