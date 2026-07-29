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Силовые структуры
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17:51, 29 июля 2026 (обновлено: 17:57, 29 июля 2026)Силовые структуры

Спрятавшему ребенка в болоте после пыток вновь потребовали пожизненное

Прокуратура второй раз требует пожизненное замучившему пасынка садисту
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Калининградской области гособвинение запросило наказание для жителя города Черняховска Сергея Гаммы, обвиняемого в расправе над семилетнем пасынком. Об этом со ссылкой на Калининградский областной суд сообщает ТАСС.

По информации суда, прокуратура требует высшей меры — пожизненного заключения для подсудимого, его супруге Анастасии требуют назначить 8,5 лет колонии общего режима. Это второй раз, когда прокуратура требует для подсудимого пожизненный срок. После предыдущего раза суд возобновил следствие, желая выяснить, не было ли сговора между супругами.

Сергей Гамма регулярно избивал детей своей жены от первого брака. Когда воспитатель заметил следы побоев, мальчик дал объяснения полиции и сообщил, что отчим избивает его и сестру.

Вечером 1 февраля Гамма в состоянии наркотического опьянения избил пасынка, потому что тот отказался заниматься спортом. После 35 ударов ребенок перестал подавать признаки жизни. Тогда мужчина спрятал его в болоте, а жену убедил дать заявление в полицию о безвестном исчезновении сына и сделать вид, что она ничего не знает.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина сломал руку 12-летней сестре ребенка. Родители велели сказать ей, что она получила травму, упав с лестницы. Выяснилось, что отчим регулярно пытал и истязал детей, связывал и снимал все это на камеру.

13 мая прокуратура впервые потребовала для садиста пожизненный срок.

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