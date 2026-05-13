Россиянину запросили пожизненное за изуродованного и спрятанного в болоте ребенка

В Калининградской области запросили пожизненное для отчима убитого ребенка

В Калининградской области прокурор запросил пожизненное лишение свободы для жителя Черняховска Сергея Гаммы по делу о расправе над семилетним пасынком и истязании детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину хотят отправить в колонию особого режима. Также на скамье подсудимых находится мать детей. Ее просят признать виновной в истязаниях детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и оставлении сына в опасности.

По версии следствия, вечером 1 февраля Гамма в состоянии наркотического опьянения избил пасынка, потому что тот отказался заниматься спортом. Мужчина нанес мальчику не менее 35 ударов. После он обнаружил, что мальчик не подает признаков жизни, положил его в сумку и вывез в болотистую местность. Жену он убедил замаскировать преступление под безвестное исчезновение, и она подала заявление в полицию.

До этого отчим сломал руку 12-летней падчерице. Рентген девочке был сделан только 12 января 2025 года, после чего ее госпитализировали. При этом родители запретили потерпевшей рассказывать причину получения травмы, а попросили ее сказать, что она упала с лестницы. Также в ходе судебного процесса вскрылось, что издевательства над детьми были регулярными. Их связывали и подвергали истязаниям, что снималось на камеру.

Ранее сообщалось, что в Бурятии перед судом предстанет житель за расправу над женой и изнасилование ребенка.

