Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:36, 13 мая 2026Силовые структуры

Россиянину запросили пожизненное за изуродованного и спрятанного в болоте ребенка

В Калининградской области запросили пожизненное для отчима убитого ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Калининградской области прокурор запросил пожизненное лишение свободы для жителя Черняховска Сергея Гаммы по делу о расправе над семилетним пасынком и истязании детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину хотят отправить в колонию особого режима. Также на скамье подсудимых находится мать детей. Ее просят признать виновной в истязаниях детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и оставлении сына в опасности.

По версии следствия, вечером 1 февраля Гамма в состоянии наркотического опьянения избил пасынка, потому что тот отказался заниматься спортом. Мужчина нанес мальчику не менее 35 ударов. После он обнаружил, что мальчик не подает признаков жизни, положил его в сумку и вывез в болотистую местность. Жену он убедил замаскировать преступление под безвестное исчезновение, и она подала заявление в полицию.

До этого отчим сломал руку 12-летней падчерице. Рентген девочке был сделан только 12 января 2025 года, после чего ее госпитализировали. При этом родители запретили потерпевшей рассказывать причину получения травмы, а попросили ее сказать, что она упала с лестницы. Также в ходе судебного процесса вскрылось, что издевательства над детьми были регулярными. Их связывали и подвергали истязаниям, что снималось на камеру.

Ранее сообщалось, что в Бурятии перед судом предстанет житель за расправу над женой и изнасилование ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Great Wall предложит россиянам новый трехрядный кроссовер

    В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии

    Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok