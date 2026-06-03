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07:31, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Судмедэксперт рассказал о самой нелепой трагической случайности в его практике

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom  

Работающий судебно-медицинским экспертом пользователь Reddit с ником Demosthenes327 вспомнил о самом странном деле, которым он занимался. Мужчина расследовал череду трагических событий в городском бассейне.

«Мужчина получил удар током в бассейне из-за неисправного провода в одном из подводных светильников. Он прыгнул с трамплина и начал биться в конвульсиях. Свидетели сначала подумали, что у него сердечный приступ или он просто дурачится, поэтому другой мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти его, и тоже мгновенно получил удар током», — написал автор.

Второй прыгун умудрился все же ухватиться за какой-то шест, протянутый ему с бортика, благодаря чему выбрался. Однако вытаскивавшие его двое мужчин из-за этого также получили удар током. В итоге вся троица поехала в отделение неотложной помощи.

«Первый же мужчина находился посреди бассейна, и никто не мог до него добраться. Электричества, вероятно, было недостаточно, чтобы лишить жизни, но его хватило, чтобы парализовать мышцы. Он просто утонул», — заключил судмедэксперт.

Ранее сотрудница похоронного бюро раскрыла самые отвратительные детали своей работы. По ее словам, «самое муторное», с чем ей приходилось работать, — это личинки.

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