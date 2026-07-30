На Западе заметили новый военный успех России в Африке

NZZ: Россия открыла новый маршрут для снабжения Африканского корпуса в Мали

Москва открыла новый маршрут для снабжения по морю Африканского корпуса в составе Вооруженных сил (ВС) России в Мали, что может укрепить ее военные позиции в регионе. Об этом пишет немецкая газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В частности, авторы материала напомнили, что Мали находится в глубине африканского континента, что усложняет потенциальное снабжение войск. Однако Россия нашла решение этой проблемы — на фоне угрозы от исламистских группировок в регионе, Африканский корпус начал партнерство с приморской республикой Того, через которую теперь проходит маршрут.

«Москва не только приходит на помощь своим солдатам и их малийским союзникам, но и пытается поддержать свой престиж (...). Российский военный конвой, прибывший в столицу Бамако, завершил путешествие длиной более 10 тысяч километров. Большая часть пути была пройдена по морю, от российской военно-морской базы Балтийск в Калининграде, мимо Европы и Западной Африки, до Гвинейского залива», — отмечают авторы материала.

25 апреля российские военные в составе Африканского корпуса отразили крупнейшую атаку радикальных исламистов в Мали. Эпицентром боевых действий стал город Кидаль. По данным российского Минобороны, в ходе сражения военным удалось предотвратить переворот в африканской республике.