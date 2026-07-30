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13:19, 30 июля 2026 (обновлено: 13:27, 30 июля 2026)Наука и техника

Стало известно о модернизации украинских FP-1/FP-2

Украинские дроны FP-1/FP-2 получили новые топливные баки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские дроны FP-1/FP-2, замеченные в последних атаках на российские объекты, получили новые топливные баки. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

«Украинская сторона, судя по всему, провела работу по модернизации дронов FP-1/FP-2, атакующих российские НПЗ и склады маркетплейсов, и теперь сверху над крыльями установлены новые топливные баки», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что новые топливные баки повышают дальность применения дронов и освобождают место под крыльями для боезарядов.

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Ранее издание сообщило, что дроны-камикадзе FP-1, которые Вооруженные силы Украины используют для налетов на объекты в России, получили новое крыло.

В июне Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что беспилотник FP-1 оснастили дополнительным топливным баком в крыле, который увеличил дальность полета до 2,7 тысячи километров.

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