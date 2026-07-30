Доля убыточных компаний в России выросла

Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2026 года превысила треть

По итогам первых пяти месяцев 2026 года доля убыточных российских компаний достигла 34,4 процента, что на 3,3 процентного пункта больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Росстата.

В указанный период их совокупная прибыль до налогообложения в текущих ценах составила 11,28 триллиона рублей — 99 процентов от результата в прошлом году. В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, некредитные финансовые организации.

В том числе 41,9 тысячи организаций получили прибыль в размере 15,36 триллиона рублей (минус 5,8 процента), а 22 тысячи столкнулись с убытком на сумму 4,66 триллиона рублей (минус 17 процентов). В 2025 году предприятия получили сальдированную прибыль в размере 27,07 триллиона рублей, что на 3,9 процента меньше, чем в 2024-м.

Ранее сообщалось, что, по данным отчетов по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), «Северсталь» и ТМК в первом полугодии столкнулись с убытками в размере 4,655 миллиарда рублей и 20,25 миллиарда соответственно против прибылей годом ранее в размере 43,57 миллиарда и 22,04 миллиарда рублей.