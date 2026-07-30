Доля убыточных компаний в России выросла

По итогам первых пяти месяцев 2026 года доля убыточных российских компаний достигла 34,4 процента, что на 3,3 процентного пункта больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Росстата.
В указанный период их совокупная прибыль до налогообложения в текущих ценах составила 11,28 триллиона рублей — 99 процентов от результата в прошлом году. В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, некредитные финансовые организации.
В том числе 41,9 тысячи организаций получили прибыль в размере 15,36 триллиона рублей (минус 5,8 процента), а 22 тысячи столкнулись с убытком на сумму 4,66 триллиона рублей (минус 17 процентов). В 2025 году предприятия получили сальдированную прибыль в размере 27,07 триллиона рублей, что на 3,9 процента меньше, чем в 2024-м.
Ранее сообщалось, что, по данным отчетов по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), «Северсталь» и ТМК в первом полугодии столкнулись с убытками в размере 4,655 миллиарда рублей и 20,25 миллиарда соответственно против прибылей годом ранее в размере 43,57 миллиарда и 22,04 миллиарда рублей.