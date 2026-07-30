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14:15, 30 июля 2026 (обновлено: 14:53, 30 июля 2026)Экономика

Доля убыточных компаний в России выросла

Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2026 года превысила треть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: yanalya / Designed by Magnific

По итогам первых пяти месяцев 2026 года доля убыточных российских компаний достигла 34,4 процента, что на 3,3 процентного пункта больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Росстата.

В указанный период их совокупная прибыль до налогообложения в текущих ценах составила 11,28 триллиона рублей — 99 процентов от результата в прошлом году. В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, некредитные финансовые организации.

В том числе 41,9 тысячи организаций получили прибыль в размере 15,36 триллиона рублей (минус 5,8 процента), а 22 тысячи столкнулись с убытком на сумму 4,66 триллиона рублей (минус 17 процентов). В 2025 году предприятия получили сальдированную прибыль в размере 27,07 триллиона рублей, что на 3,9 процента меньше, чем в 2024-м.

Ранее сообщалось, что, по данным отчетов по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), «Северсталь» и ТМК в первом полугодии столкнулись с убытками в размере 4,655 миллиарда рублей и 20,25 миллиарда соответственно против прибылей годом ранее в размере 43,57 миллиарда и 22,04 миллиарда рублей.

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