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11:59, 30 июля 2026Экономика

Убытки крупнейшего производителя труб в России взлетели

ТМК отчиталась об убытке в первом полугодии свыше 20 млрд рублей против прибыли в 2025-м
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК), крупнейшего производителя труб в России, за первое полугодие составил 20,25 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на отчетность ТМК по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) сообщает РИА Новости.

В 2025 году за тот же период компания получила прибыль в размере 22,04 миллиарда рублей. По сравнению с показателями годом ранее выручка компании рухнула на 30 процентов, до 145,7 миллиарда рублей, а себестоимость продаж уменьшилась в 1,56 раза.

Вместе с тем валовая прибыль выросла в 1,53 раза, до 23,04 миллиарда рублей, а прибыль от продаж упала в 2,6 раза, до 2,466 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения зафиксирован на уровне 27,3 миллиарда рублей, годом ранее прибыль составила 20,8 миллиардов рублей.

При этом у компании выросли долги. Долгосрочные обязательства за полгода увеличились со 174,8 миллиарда рублей до 231 миллиарда рублей, а краткосрочные — с 237 миллиардов до 331,4 миллиарда рублей.

В марте этого года сообщалось, что ТМК остановила работу одного из производственных цехов на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) из-за отсутствия спроса на продукцию.

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