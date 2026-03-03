Реклама

Экономика
07:41, 3 марта 2026Экономика

Крупнейший производитель труб в России начал останавливать работу

Крупнейший в России производитель труб начал останавливать работу из-за убытков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Трубная металлургическая компания (ТМК), крупнейший производитель труб в России, сообщила об остановке одного из производственных цехов на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Об этом со ссылкой на информацию производителя пишет «Коммерсантъ».

В пресс-службе ТМК объяснили, что причиной такого решения стала общая ситуация в отрасли, то есть невостребованность продукции предприятия и убыточность производства.

Компания корректирует производственную программу и вынуждена снижать выпуск. Сотрудникам предложили работу на других участках и предприятиях ТМК и предоставят возможность бесплатно пройти переобучение для обретения новой профессии. О ситуации проинформированы власти Первоуральска и Свердловской области.

Как отмечают местные жители, работу остановил трубопрокатный цех номер 1, который в сентябре 2025 года отпраздновал 90-летие со дня запуска производства. Его продукцию использовали в нефтегазовой отрасли, машиностроении, энергетике, химической промышленности, строительстве и производстве баллонов.

По итогам первого полугодия 2025 года убытки ТМК по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) достигли 3,2 миллиарда рублей. Продажи продукции рухнули на 19 процентов, до самого низкого с первой половины 2020 года, когда страна столкнулась кризисом из-за пандемии COVID-19, уровня.

