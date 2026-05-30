Соседка рассказала о глазах извращенца после попытки изнасиловать девочку в Тюмени

Пытавшийся изнасиловать девочку в Тюмени педофил был пьян

Педофил, который насильно затащил пятилетнюю девочку в подъезд жилого дома в Тюмени и попытался ее изнасиловать, был пьян. Об этом рассказала РЕН ТВ соседка.

На кадрах женщина говорит, что мужчину в наручниках вели двое полицейских, у него в глазах такое, что «как будто его не в первый раз задерживают». Он забрал свои вещи из квартиры и, видимо, боялся, что с ним полицейские что-то сделают. Мама соседки сказала, что «не надо нам здесь таких — он нам не нужен». Она также рассказала, что мужчина отказывался открывать полицейским дверь и им пришлось применить меры, чтобы его задержать. По ее словам, он жил один и пил.

Ранее неизвестный мужчина затащил пятилетнюю девочку в подъезд с детской площадки. Ребенка удалось спасти 31-летней Юлии. По словам женщины, она ехала к матери и случайно свернула во двор. Там маленькие дети кричали о мужчине, который забрал девочку.

По данным источника РЕН ТВ, педофила зовут Алексей, ему 44 года.

