Стало известно о потерях в элитном полку спецназа ВСУ

РИА: 8-й полк ССО ВСУ несет существенные потери под Краматорском

8-й полк Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет потери под Краматорском. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства оценил потери среди элитных спецназовцев как «существенные». Он также отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский негативно относится к ССО, отдавая приказы об их применении наравне с линейными пехотными подразделениями.

Ранее сообщалось, что высшее командование трех бригад ВСУ в Запорожской области отправляет на передовую младших командиров. Зачастую это происходит в наказание за большие потери среди личного состава.

В апреле замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери ВСУ за четыре года спецоперации (СВО) приближаются к двум миллионам человек.