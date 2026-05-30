Мема: ЕС переступал красные линии поставками Киеву оружия против России

Европейский союз (ЕС) не раз переступал красные линии, поставляя Украине вооружение, которое впоследствии использовалось для атак по мирным жителям в России. Об этом заявил на своей странице в соцсети X финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Именно ЕС неоднократно переступал красные линии, напрямую финансируя войну против России и поставляя смертоносное оружие (...). Я призываю всех не верить ни единому слову, исходящему от аппарата ЕС, поскольку им нельзя доверять», — написал он, комментируя заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы «перешла еще одну черту».

Ранее сенатор Совфеда от Донецкой Народной Республики Александр Волошин сообщил, что фон дер Ляйен, не разобравшись в деталях, поспешила обвинить Россию в падении беспилотника на территории Румынии