23:25, 30 мая 2026Мир

В Европе резко ответили на обвинение фон дер Ляйен в адрес России

Мема: ЕС переступал красные линии поставками Киеву оружия против России
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Omar Havana / Reuters

Европейский союз (ЕС) не раз переступал красные линии, поставляя Украине вооружение, которое впоследствии использовалось для атак по мирным жителям в России. Об этом заявил на своей странице в соцсети X финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Именно ЕС неоднократно переступал красные линии, напрямую финансируя войну против России и поставляя смертоносное оружие (...). Я призываю всех не верить ни единому слову, исходящему от аппарата ЕС, поскольку им нельзя доверять», — написал он, комментируя заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы «перешла еще одну черту».

Ранее сенатор Совфеда от Донецкой Народной Республики Александр Волошин сообщил, что фон дер Ляйен, не разобравшись в деталях, поспешила обвинить Россию в падении беспилотника на территории Румынии

