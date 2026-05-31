06:49, 31 мая 2026

Появилось признание итальянского наемника ВСУ Пинески

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) итальянского наемника Алекса Пинески, по его же признанию, «пинком под зад» заставили пройти отбор и вступить в ряды украинского спецназа. Об этом ТАСС рассказал итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди.

«В настоящее время в интернете распространяется запись, на которой он говорит, что его приняли в украинский спецназ, заставив пройти отбор в спецназ "пинком под зад"», — сообщил собеседник агентства.

Как утверждает Лучиди, ВСУ, по всей видимости, добивались этого по медийным соображениям, поскольку наемник был весьма активен в соцсетях как военный инструктор.

Ранее стало известно о ликвидации Пинески в зоне специальной военной операции. Утверждается, что он был уничтожен вместе с сослуживцами FPV-дронами на Лиманском направлении 23 мая 2026 года.

