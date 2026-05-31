Трамп похвастался своими анализами

Трамп заявил, что идеально прошел тест на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп прошел медосмотр в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что результаты обследования оказались «чрезвычайно хорошими». Особо он отметил «идеально» пройденный тест на когнитивные способности, где ему четвертый раз подряд удалось набрать 30 из 30 баллов, что говорит о его «исключительном интеллекте». Трамп отметил, что до него подобное не удавалось ни одному из американских лидеров.

Ранее Трамп поиздевался над своим предшественником Джо Байденом из-за его когнитивных способностей. По его мнению, предыдущий президент США не смог бы отличить жирафа от бегемота.