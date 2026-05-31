Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 31 мая 2026Мир

Трамп похвастался своими анализами

Трамп заявил, что идеально прошел тест на когнитивные способности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп прошел медосмотр в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что результаты обследования оказались «чрезвычайно хорошими». Особо он отметил «идеально» пройденный тест на когнитивные способности, где ему четвертый раз подряд удалось набрать 30 из 30 баллов, что говорит о его «исключительном интеллекте». Трамп отметил, что до него подобное не удавалось ни одному из американских лидеров.

Ранее Трамп поиздевался над своим предшественником Джо Байденом из-за его когнитивных способностей. По его мнению, предыдущий президент США не смог бы отличить жирафа от бегемота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму ввели продажу 95-го бензина по талонам. Когда стоит ожидать нормализации ситуации?

    Сафонов получил худшие оценки в ПСЖ за финал Лиги чемпионов

    В НАТО рассказали о давно назревшем сдвиге в альянсе

    В США приготовились к сделке с Ираном в конце следующей недели

    В Москве две женщины избили девочку-подростка самокатом по голове

    В Москве построят школу-конструктор

    Появились подробности об ударе ВСУ по Ростовской области

    Атака ВСУ привела к пожару в Кировской области

    Трамп похвастался своими анализами

    Девушки-операторы БПЛА ВСУ напились и пытались найти пляж в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok