09:22, 31 мая 2026Мир

В США приготовились к сделке с Ираном в конце следующей недели

Иван Потапов
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Сделка США с Ираном может состояться в конце следующей недели. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа сообщает издание Axios.

«Сделка состоится. Мы еще увидим, что она неизбежна. Мы готовы подождать, чтобы президент получил то, о чем просит. Может, неделю. Может, меньше. Может, больше. В конце недели, надеемся, будет какой-то результат», — сказал собеседник.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы».

Тогда же официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заметил, что Иран продолжает обмен посланиями с США, однако договоренности об окончании конфликта пока нет.

