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05:30, 16 июня 2026МирЭксклюзив

Депутаты ЕП сочли решение Зеленского поощрением культа палачей

Депутаты ЕП назвали решение Зеленского об отряде имени УПА противоречащим членству в ЕС
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) противоречит идее членства страны в Европейском союзе (ЕС). С таким заявлением выступили депутаты Европейского парламента (ЕП) от фракций «Патриоты за Европу» и «Европа суверенных наций» в соответствующем запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Прославление шовинистической и преступной идеологии бандеровщины явно противоречит ценностям, изложенным в статье 2 Договора о Европейском союзе», — подчеркивается в документе.

Депутаты ЕП указали на ответственность УПА за массовые преступления против польского населения, включая Волынскую резню 1943 года, и назвали решение Зеленского «поощрением культа палачей». Политики оценили стремление руководства ЕС к скорейшему вступлению Украины в объединение и подчеркнули, что действия Киева затрагивают «глубоко чувствительные вопросы» и память о жертвах Второй мировой войны в государствах-членах.

Члены Европарламента призвали Европейскую комиссию официально осудить «возрождение украинского шовинизма», а также рассмотреть приостановку переговоров о членстве Украины в ЕС в зависимости от продолжения политики героизации УПА.

26 мая Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА». В ответ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил Киев о выборе пути конфронтации из-за чествования УПА.

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