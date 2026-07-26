Режим ЧС объявили в российском регионе

Глава города Скрябин: В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за непогоды. Об этом объявил глава российского города Александр Скрябин, его слова передает РИА Новости.

«Сегодня на внеочередном заседании КЧС принято решение о введении на территории города режима ЧС», — сообщил чиновник.

В городе и области повалены более тысячи деревьев, и подобные заявки продолжают поступать. Специалистам уже удалось устранить последствия падения 132 растений. В ликвидации последствий участвуют 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов и 25 единиц спецтехники.

В субботу, 25 июля, на Ростовскую область обрушился сильный ливень. В результате без доступа к электроэнергии остались жители как минимум 15 муниципалитетов. В некоторых районах появились проблемы с доступом к воде. Известно о 13 пострадавших и одном невыжившем из-за непогоды в регионе.

