Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 26 июля 2026Экономика

Режим ЧС объявили в российском регионе

Глава города Скрябин: В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «Александр Скрябин»

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за непогоды. Об этом объявил глава российского города Александр Скрябин, его слова передает РИА Новости.

«Сегодня на внеочередном заседании КЧС принято решение о введении на территории города режима ЧС», — сообщил чиновник.

В городе и области повалены более тысячи деревьев, и подобные заявки продолжают поступать. Специалистам уже удалось устранить последствия падения 132 растений. В ликвидации последствий участвуют 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов и 25 единиц спецтехники.

В субботу, 25 июля, на Ростовскую область обрушился сильный ливень. В результате без доступа к электроэнергии остались жители как минимум 15 муниципалитетов. В некоторых районах появились проблемы с доступом к воде. Известно о 13 пострадавших и одном невыжившем из-за непогоды в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия нанесла мощный удар по производству дронов на Украине. Киев оказался в огне после прилета баллистики. Что об этом известно?
    В Ростове-на-Дону выросло число пострадавших от непогоды
    Раскрыты подробности адаптации машин Umo для России
    Иран пообещал ответить Украине за нападение на судно в Каспийском море
    Микробиолог назвал самый грязный и при этом ежедневно используемый предмет
    Семь детей заболели энтеровирусной инфекцией в российском санатории
    Режим ЧС объявили в российском регионе
    Россияне застряли в самолете из-за поломки в московском аэропорту
    В Госдуме заявили об обязанности Европы выплатить России компенсацию ущерба
    Иран заявил о прекращении ударов по странам Персидского залива
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok