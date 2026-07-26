13 человек пострадали и один не выжил из-за непогоды в российском городе

13 человек пострадали и один не выжил из-за непогоды в Ростове-на-Дону

13 человек пострадали, 7 были госпитализированы и один не выжил из-за непогоды в Ростове-на-Дону. Об этом в воскресенье, 26 июля, написал глава российского города Александр Скрябин в Telegram.

Он также рассказал, что в результате ливня и шквалистого ветра произошло более 100 инцидентов. Последствия 26 удалось ликвидировать, еще 73 остаются на контроле.

По словам Скрябина, с проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Вторым этапом будет чистовая уборка.

«Водоснабжение восстановлено полностью. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются», — добавил глава города.

Ранее, 25 июля, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что непогода вызвала «крайне негативные последствия» в регионе. Он пояснил, что штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения.