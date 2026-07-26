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12:21, 26 июля 2026 (обновлено: 12:23, 26 июля 2026)Россия

Раскрыты детали об отпусках сотрудников администрации президента

Песков: У каждого сотрудника администрации президента есть отдельный график отпусков
Алина Черненко

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл детали об отпусках сотрудников администрации президента России. Его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Life Александра Юнашева.

Песков рассказал, что у каждого работника есть отдельный график отпусков, а также темп подготовки тех или иных мероприятий. «А так — все люди», — добавил он.

Собеседник Юнашева также отметил, что сотрудники администрации президента могут отдыхать с полным отключением от рабочих процессов, так как в отпуске у них нет спецсвязи, которой пользуется глава государства.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоров на русском языке. По его словам, политики общались с помощью переводчиков.

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