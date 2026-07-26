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13:09, 26 июля 2026 (обновлено: 13:18, 26 июля 2026)Россия

Главком ВМФ России заявил о смене тактики ВСУ

Главком ВМФ Моисеев: ВСУ переориентировали атаки с военных на гражданские объекты
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переориентировали атаки с военных на гражданские объекты. О смене тактики украинских военных заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда», запись опубликована в Telegram.

Сейчас, как отметил Моисеев, безэкипажные катера ВСУ атакуют преимущественно гражданское судоходство. Удары наносятся и по судам третьих стран. Главком ВМФ указал, что особенно заметны эти акты международного терроризма в акватории Черного моря.

Российский флот системно отслеживает и уничтожает вражеские безэкипажные украинские катера, добавил Моисеев.

23 июля Минобороны России сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море. Согласно информации военного ведомства, силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер.

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