Главком ВМФ России заявил о смене тактики ВСУ

Главком ВМФ Моисеев: ВСУ переориентировали атаки с военных на гражданские объекты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переориентировали атаки с военных на гражданские объекты. О смене тактики украинских военных заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда», запись опубликована в Telegram.

Сейчас, как отметил Моисеев, безэкипажные катера ВСУ атакуют преимущественно гражданское судоходство. Удары наносятся и по судам третьих стран. Главком ВМФ указал, что особенно заметны эти акты международного терроризма в акватории Черного моря.

Российский флот системно отслеживает и уничтожает вражеские безэкипажные украинские катера, добавил Моисеев.

23 июля Минобороны России сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море. Согласно информации военного ведомства, силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер.