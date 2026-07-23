Минобороны сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны: Россия уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). О боестолкновении в Черном море журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что пораженный катер относится к безэкипажному типу.

Ранее стало известно, что армия России атаковала Одессу. Как отметили в Минобороны, под удар попал цех, где производились детали для украинских беспилотников, а также морской торговый порт города.

В ночь на 23 июля российские военные при помощи дронов нанесли удары по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах ВСУ. Суда были поражены в акватории Черного моря и порту Черноморск.