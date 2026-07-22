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22:41, 22 июля 2026 (обновлено: 22:50, 22 июля 2026)Россия

ВС России ударили по четырем сухогрузам ВСУ

Минобороны сообщило об ударах по четырем сухогрузам и балкеру ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, суда были поражены в акватории Черного моря и порту Черноморск. «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА "Герань-4 сикер" по четырем морским судам типа "сухогруз" и одному судну типа "балкер" ... использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели в результате ударов были поражены.

Ранее сообщалось, что высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами были поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту Одесса — объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами.

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