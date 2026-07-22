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10:55, 22 июля 2026Россия

Российские войска поразили украинский «Нептун» под Одессой и ударили по морским судам. Подробности новой мощной атаки

ВС РФ поразили «Нептун» ВСУ, газоперерабатывающую установку и ударили по морским судам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

За минувшие сутки Армия России продолжила нанесение ударов по объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные, энергетические и транспортные объекты были поражены от Сум до Одессы.

Повреждения получила портовая инфраструктура Украины, а также морские суда. Поражены оказались АЗС, подорвана батарея берегового ракетного комплекса и газоперерабатывающая установка — объекты, необходимые украинским войскам.

ВС России подорвали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун»

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по портам, используемым для доставки грузов ВСУ, и военным объектам в Одесской области.

Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами были поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту «Одесса» — объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Фото: Nina Liashonok / Reuters

«На переходе морем (15 км и 53 км юго-вост. Одесса) поражены сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск"», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в Одессе силами Российской армии был поражен логистический центр «Новой Почты», а в населенном пункте Ковалевка подорвана батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.

«В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ», — указали в российском оборонном ведомстве.

Российские «Герани» подорвали газоперерабатывающую установку на Украине

Наряду с этим взрывы также прозвучали в Николаевской области Украины. Местные власти заявили о «прилетах» по складам и станциям техобслуживания.

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские военные ударили по АЗС Marshal в городе Сумы. В результате атаки заправка получила повреждения, на территории возник пожар.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар корректируемой авиационной бомбой (КАБ) по транспортно-логистическому узлу в Чаплино Днепропетровской области, нарушив снабжение ВСУ на данном участке.

Также российские «Герани» подорвали газоперерабатывающую установку в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области. Сообщалось, что «Герани» ударили по крупному энергетическому объекту — подстанции в населенном пункте Зарудье Сумской области. Вместе с этим были зафиксированы «прилеты» в Черкасской, Киевской, Житомирской областях, а также в оккупированных районах Донбасса и Новороссии.

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