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08:18, 22 июля 2026 (обновлено: 08:33, 22 июля 2026)Россия

ВС России поразили украинского «Нептуна» под Одессой

МО РФ: В Одесской области поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России в населенном пункте Ковалевка Одесской области поразили батарею берегового ракетного комплекса «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 22 июля сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новой Почты» в Одессе, где хранились грузы военного назначения.

А также по украинским морским судам, резервуарам с топливом и объектам, используемым ВСУ для разгрузки и хранения военного снаряжения.

Ранее сообщалось, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собрались в рой и смогли перегрузить противовоздушную оборону (ПВО) Украины на 400 процентов.

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