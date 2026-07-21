Минобороны выпустило заявление об ударах по портам и судам Украины

Минобороны: Российские войска продолжили атаковать украинские порты и суда

Российские войска 21 июля продолжили атаковать порты и суда на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что удары наносились по объектам в портах Одесса, Черноморск и Николаев.

«На переходе морем (9 км вост., 51 км южнее и 71 км юго-вост. Одесса) поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа "балкер" и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск"», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее 21 июля стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS, беспилотники и управляемые авиабомбы.